Stadel in Obergummer von Flammen zerstört

Obergummer – In Obergummer beim Edenhof hat sich in der Nacht auf Samstag ein Stadelbrand entfacht. Alarm geschlagen wurde um 1.39 Uhr in der Früh.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Zahlreiche Feuerwehrleute aus der ganzen Umgebung waren mit den aufwändigen Löscharbeiten beschäftigt und es ist gelungen, ein Übergreifen des Brandes auf das nebenstehende Gebäude noch rechtzeitig zu verhindern.

Glücklicherweise kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden, aber der Sachschaden ist beachtlich. Auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri sind ausgerückt.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Gummer, Steinegg, Kardaun, Eggen, Deutschnofen und Welschnofen sowie die Bozner Berufsfeuerwehr.