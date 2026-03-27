Aktuelle Seite: Home > Chronik > Stadt Rom führt Rauchverbot an Stränden ein
Italien kämpft gegen das Rauchen am Strand

Stadt Rom führt Rauchverbot an Stränden ein

Freitag, 27. März 2026 | 11:16 Uhr
Italien kämpft gegen das Rauchen am Strand
APA/APA/dpa/Carsten Rehder
Schriftgröße

Von: apa

Italien positioniert sich als eines der Länder mit den strengsten Rauchverboten. Die Gemeinde Rom führt ab dem 1. April ein komplettes Rauchverbot an seinen Stränden ein. Ziel ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Die selbe Maßnahme führen ab 1. April einige Städte an der Adria wie Pesaro ein.

In Rom führt das Rauchverbot in geschlossenen öffentlichen Räumen sowie in bestimmten Außenbereichen zu Geldstrafen bis 275 Euro. Diese verdoppeln sich – auf bis zu 550 Euro -, wenn Kinder oder schwangere Frauen anwesend sind. Die Vorschriften gelten unter anderem für Parks, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Spielplätze und Krankenhäuser.

Geplant ist umfassende Informationskampagne

Das Rauchverbot gilt an den Stränden der gesamten römischen Küste von Ostia bis Capocotta. “Es handelt sich um eine wichtige Maßnahme, die in Richtung Umwelt- und Gesundheitsschutz geht, insbesondere in einem Kontext wie den Stränden des Lido di Ostia, die vor allem im Sommer von Tausenden Bürgern und Touristen besucht werden”, betonte das römische Stadtratsmitglied der linksgrünen Partei “Alleanza Verdi Sinistra”, Nando Bonessio.

Geplant ist jetzt eine umfassende Informationskampagne, beginnend mit sichtbarer und mehrsprachiger Beschilderung. “Es geht nicht nur darum, ein Verbot einzuführen, sondern einen kulturellen Wandel zu fördern, der darauf abzielt, die Umwelt zu schützen, die Verschmutzung durch Zigarettenstummel zu reduzieren und die Gesundheit der Bürger – insbesondere der Schwächsten – zu sichern”, so Bonessio.

Per Gesetz ist in Italien seit 2003 das Rauchen in allen öffentlichen Gebäuden, Büros, Bars, Restaurants, Diskotheken und Hotels verboten, falls es dort keine völlig getrennten Raucherzimmer und ein funktionierendes Belüftungssystem gibt. Eine Übergangsfrist lief bis 2005, seit damals besteht das strikte Rauchverbot.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
39
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Kommentare
37
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Tunnelbohrmaschinen Renate und Magdalena sind bereit
17
Tunnelbohrmaschinen Renate und Magdalena sind bereit
Bettenstopp: Walcher unterstreicht klare Grenzen und stärkt Gemeinden
15
Bettenstopp: Walcher unterstreicht klare Grenzen und stärkt Gemeinden
USA: 10.000 militärische Ziele im Iran getroffen
15
USA: 10.000 militärische Ziele im Iran getroffen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Swing into Spring!
Swing into Spring!
Schwing dich mit uns in den Frühling.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 