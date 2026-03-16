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Drei junge MÃ¤nner nach Drogenrazzia festgenommen

Statt anstÃ¤ndiger Job, DrogenabhÃ¤ngige “versorgt”

Montag, 16. MÃ¤rz 2026 | 10:06 Uhr
Drogen statt Schule
Carabinieri
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Drogenfahnder der Carabinieri haben in Bozen einen mutmaßlichen Drogenring zerschlagen. Drei junge Männer – zwei 22-jährige Ausländer und ein 20-jähriger Italiener – wurden wegen des Verdachts auf Drogenhandels festgenommen.

Vorausgegangen waren mehrwöchige Ermittlungen. Dabei gerieten die drei Verdächtigen ins Visier, weil sie regelmäßig junge Konsumenten in den Stadtvierteln Firmian und Kaiserau mit Suchtmitteln versorgt haben sollen.

Durch gezielte Beobachtungen, Kontrollen und Beschattungen dokumentierten die Ermittler zahlreiche Kontakte zwischen den Beschuldigten und ihren Abnehmern. Die Wohnung der Verdächtigen soll als zentrale Anlaufstelle für den Verkauf gedient haben.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Exekutivbeamten knapp ein Kilogramm Haschisch sicher, portioniert in rund 100-Gramm-Blöcke. Zudem wurden 14 Gramm Kokain, eine elektronische Präzisionswaage sowie Bargeld beschlagnahmt, das mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammt.

Besonders auffällig war laut Mitteilung der Fund eines Vakuumiergeräts. Damit sollen sowohl die Drogen als auch Bargeld luftdicht verpackt worden sein, um den Transport und das Verstecken zu erleichtern.

Zwei der Festgenommenen wurden ins Gefängnis Bozen überstellt, der dritte Verdächtige steht unter Hausarrest.

Die Maßnahme ist Teil verstärkter Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Stadtgebiet. Die Ermittlungen befinden sich in der Anfangsphase. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Bozen

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