Steine donnern auf Gilfpromenade in Meran

Von: luk

Meran – In Meran haben sich heute oberhalb der Gilfpromenade Steine gelöst. Der vom Steinschlag betroffene Abschnitt des Gilfzugangs – vom Steinernen Steg bis nach dem Zugang zum Gebäude Zenobergstraße 47 – bleibt daher bis auf Weiteres gesperrt. Das Restaurant Meteo sowie die Wohneinheit können aus östlicher Richtung, sprich über die Zenobergstraße und Gilfpromenade erreicht werden.

“Aus dem Felshang bergseits der Gilfpromenade und oberhalb des Zugangs zum Kondominium Zenobergstraße 47 haben sich heute früh einige Steine gelöst. Die Mitarbeiter der Dienststelle Umwelt und Grünanlagen haben bereits eine provisorische Schließung des Gehweges vorgenommen und Transennen angebracht. Nach einer bereits um 10.00 Uhr erfolgten Säuberung konnte festgestellt werden, daß die Realisierung einer Untermauerung notwendig ist. Diese Arbeiten werden mehrere Tage in Anspruch nehmen”, so die Gemeinde Meran in einer Aussendung.

Aus diesem Grund bleibt der betroffene Abschnitt des Gilfzugangs (vom Steinernen Steg bis nach dem Zugang zum Gebäude Zenobergstraße 47) bis auf Weiteres gesperrt. Das Restaurant Meteo sowie die Wohneinheit können aus östlicher Richtung, sprich über die Zenobergstraße und Gilfpromenade erreicht werden.