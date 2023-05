Steinschlag in Latsch vermutlich von Regenfällen verursacht

Goldrain/Latsch – In der Nacht auf Sonntag hat sich ein Steinschlag auf der Staatsstraße zwischen Latsch und Goldrain ereignet. Gegen 4.00 in der Früh landete ein riesiger Felsblock auf der Straße, der die Durchfahrt blockierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl genau in dem Moment ein Pkw des Typs Fiat 500 X unterwegs war.

Die Staatsstraße sowie Wander- und Radwege wurden gesperrt. Die Umleitung des gesamten Verkehrs führt auf die Landesstraße 90 vom Kreisverkehr in Latsch bis zu jenem im Vetzan.

Wegen des verlängerten Wochenendes in Österreich und Deutschland ist wohl mit noch intensiverem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Latsch und Goldrain. Der Landesgeologe führte einen Lokalaugenschein durch. Die jüngsten Regenfälle könnten der Auslöser für den Steinschlag gewesen sein, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die vier Insassen im Pkw, der im Moment des Steinschlags passiert ist, hatten immenses Glück. Der Wagen wurde nur im wenige Zentimeter verfehlt. Wie man auf dem Foto erkennt, ist ein Felsbrocken deutlich größer als das Auto.