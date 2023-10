Steinschlag und Dunkelheit: In den Dolomiten in Bergnot geraten

Fassatal/Bozen – Zwei Alpinisten aus Bozen sind am Samstag am Langkofel in den Dolomiten in schwere Bergnot geraten. In einem abschüssigen Bereich am Fuß der Zahnkofelscharte im Fassatal gab es für die Südtiroler kein Weiterkommen mehr.

Die 1994 und 2000 geborenen Männer befanden sich gerade gesichert im Abstieg, als sie wegen eines Steinschlags und der einsetzenden Dunkelheit aus dem Konzept gebracht wurden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Sie entschieden sich daher, einen Notruf abzusetzen.

Die Notrufzentrale in Südtirols Nachbarprovinz Trentino alarmierte die Bergrettung und einen Helikopter. Der Einsatz des Rettungshubschraubers konnte wegen der Wetterbedingungen und des dichten Nebels aber nicht wie zunächst angenommen erfolgen.

Fünf Männer der Bergrettung begaben sich schließlich zu Fuß und mit GPS-Melder auf dem Weg zu den in Bergnot geratenen Südtirolern.

Gegen 21.00 Uhr konnten die beiden Alpinisten in einem Kanal und gesichert an der Felswand aufgefunden werden. Die Bergretter halfen ihnen beim verbleibenden Abstieg und begleiteten die beiden glücklicherweise unverletzt gebliebenen Bergsteiger ins Tal, wo sie an der erstmöglichen Stelle mit einem Einsatzfahrzeug abgeholt wurden.

Eine Aufnahme im Krankenhaus war nicht nötig. Der Einsatz konnte gegen 22.45 Uhr beendet werden.