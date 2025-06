Steirische Burschen bei Böller-Explosion schwer verletzt

Von: apa

Zwei 17-Jährige sind am Samstag in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) beim Hantieren mit einem selbst gebastelten Böller schwer verletzt worden. Laut Polizei explodierte der Knallkörper unvermittelt, die Jugendlichen erlitten Blessuren im Gesicht und an den Händen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und die Rettungshubschrauber-Crew in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr auf einem Bauernhof. Die Polizei entdeckte am Unfallort noch weitere Zündmittel und stellte sie sicher. Woher die Substanzen stammen, ist Gegenstand von Ermittlungen.