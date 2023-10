Sterzing: Beim Anblick von Drogenspürhund Gabbo kippte die Stimmung

Sterzing – Zwei Italienerinnen im Alter von 39 und 46 sind am Wochenende an der Mautstation in Sterzing mit knapp einem Kilogramm Kokain und rund 100 Gramm Haschisch aufgeflogen.

Die beiden bislang unbescholtenen Frauen aus dem Trentino waren auf dem Weg in Richtung Süden. Bei Sterzing wurde ihr Kleinwagen von der Finanzpolizei für eine Kontrolle angehalten. Dabei erwähnten die Frauen gegenüber den Beamten gerade von einem Kurzurlaub aus Holland zu kommen.

Zunächst wirkten die beiden Italienerinnen locker und normal. Das änderte sich jedoch schlagartig, als sie aus einem Auto der Finanzpolizei Drogenspürhund “Gabbo” steigen sahen. Der “Polizist” auf vier Pfoten suchte mit seiner Spürnase das Fahrzeug der Frauen ab und schlug tatsächlich im Bereich der vorderen Stoßstange an.

Da die Drogen offenbar im Motorbereich versteckt waren, war eine Kontrolle auf der Hebebühne erforderlich. Als die Exekutivbeamten die unterseitige Motorabdeckung abschraubten, kamen ihnen mehrere Päckchen entgegen. Sie enthielten insgesamt einen knappen Kilogramm Koks und 100 Gramm Haschisch.

Die Rauschmittel hätten auf dem Schwarzmarkt über 100.000 Euro eingebracht, erkläret die Finanzpolizei.

Für die beiden Italienerinnen klickten die Handschellen. Sie wurden vorerst ins Frauengefängnis von Trient überstellt, während die Drogen und das Auto beschlagnahmt wurden. Es gilt die Unschuldsvermutung.