Sterzing: Gas-Attacke auf Bankomat

Von: luk

Sterzing – Nach dem Angriff auf einen Geldautomaten vor mehreren Tagen ist es in Sterzing erneut zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Unbekannte versuchten dieses Mal, einen Geldautomaten im City Center in der Mühlgasse mit Gas zur Explosion zu bringen. Nur das rasche Eingreifen der Carabinieri verhinderte offenbar Schlimmeres, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag gegen 3.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zum Geldausgabefach des Bankomaten und führten zwei Schläuche ein, die mit Gasflaschen verbunden waren. Dabei soll es sich unter anderem um Acetylen gehandelt haben. Offenbar wollten die Täter den Automaten sprengen, um an das Bargeld im Inneren zu gelangen.

Noch bevor es zur Explosion kam, brachen die Unbekannten ihre Aktion jedoch abrupt ab und flüchteten. Warum die Täter plötzlich die Flucht ergriffen, ist derzeit unklar. Möglich ist, dass sie durch Geräusche oder durch die eintreffende Streife der Carabinieri aufgeschreckt wurden, die ohne Martinshorn zum Einsatzort gefahren war.

Am Bankomaten entstand laut ersten Informationen kein größerer struktureller Schaden. Lediglich ein kleiner Brandherd wurde festgestellt, der von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte.

Die Carabinieri ermitteln nun in alle Richtungen. Derzeit wird sowohl wegen versuchten Diebstahls als auch wegen möglicher Sachbeschädigung oder einer Art „Testlauf“ für spätere Taten untersucht. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang mit dem Angriff auf den Bankomaten beim Eurospar Mitte Mai besteht.

Damals gingen die Täter deutlich brachialer vor: Sie beschädigten Bildschirm und Tastatur mit großen Steinen und legten anschließend Feuer im Inneren des Automaten. Dabei entstanden erhebliche Schäden durch Rauch und Hitze. An das Bargeld gelangten die Täter jedoch auch in diesem Fall nicht.