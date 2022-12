Sterzing: Lkw-Lenker wird zum Geisterfahrer

Sterzing – Beamte der Straßenpolizei haben ihren Augen nicht getraut, als sie am Dienstagabend bei der Autobahnmautstelle in Sterzing einen Lkw bemerkt haben, der auf der Nordspur der A22 in Richtung Süden unterwegs war.

Unverzüglich hielt die Straßenpolizei das dreieinhalb Tonnen schwere Fahrzeug mit polnischer Kenntafel an.

Bei dem Lenker handelt es sich um einen EU-Bürger. Dieser erklärte, einen Fehler gemacht zu haben. Auf einer Haltebucht sei er dann umgekehrt.

So wurde er allerdings zum Geisterfahrer und damit zu einer Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen. Der Lkw bleibt drei Monate lang beschlagnahmt.