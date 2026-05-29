Sterzinger Feuerwehr trauert um Manuel Girtler [32]

Von: mk

Sterzing – Der tragische Gleitschirmunfall, bei dem Manuel Girtler am Mittwoch ums Leben gekommen ist, macht viele im Wipptal fassungslos. Familie, Freunde und Bekannte trauern um den 32-Jährigen. Auch die Wehrmänner der Freiwillige Feuerwehr Sterzing bringen ihre Trauer über den Verlust zum Ausdruck.

In einem berührenden Beitrag auf Facebook gedenken sie an ihren Kameraden und bekunden ihr Beileid.

„Mit tiefem Schmerz und großer Bestürzung müssen wir Abschied von unserem Kameraden Manuel Girtler nehmen, der bei einem tragischen Freizeitunfall viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Sterzing

Weiter heißt es in dem Beitrag auf Facebook: „Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in unserer Wehr und in unseren Herzen. Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Der junge Pilot war gemeinsam mit einem Freund auf einer Höhe von 2.300 Metern von der Hohen Ferse zwischen Ridnaun und Ratschings mit dem Gleitschirm gestartet und bei einem fatalen Absturz ums Leben gekommen.