STF verlangt Null-Toleranz-Politik

"Zustände in den Städten nicht mehr hinnehmbar"

Bozen – Am helllichten Tag ist es vor zwei Tagen auf dem Waltherplatz zu einer grausamen Gewalttat gekommen. Laut einem Augenzeugen seien mehrere Afrikaner involviert gewesen. Einer der Männer wurde offenbar mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt und lag daraufhin blutverschmiert am Boden.

Die Süd-Tiroler Freiheit meint diesbezüglich in einer Presseaussendung: „Es braucht endlich eine Null-Toleranz-Politik gegenüber solchen Menschen. Wer sich nicht an unsere Gesetze hält, hat in Süd-Tirol nichts verloren!“

Südtirol habe ein Problem mit der Ausländer-Kriminalität. Vor allem die Zustände in den Städten seien aus Sicht der Süd-Tiroler Freiheit nicht hinnehmbar: “Das beste Beispiel ist der Bozner Bahnhofspark. Dieser wird von vielen Einheimischen mittlerweile gemieden. Prügeleien, Drogenhandel, Pöbeleien und Schlimmeres sind im Bahnhofspark praktisch an der Tagesordnung. Zurecht fragen sich viele Süd-Tiroler, was noch alles passieren muss, bis die Politik endlich aufwacht.”

“Fälle wie diese zeigen einmal mehr, dass sich Süd-Tirol um die Zuständigkeit für die Zuwanderung bemühen muss und es auch auf diesem Politikfeld einen Süd-Tiroler Weg braucht. Vor allem müssen kriminell gewordene Ausländer sofort interniert und abgeschoben werden! Die Politik darf nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, sondern muss endlich damit anfangen, die Bürger zu schützen.”