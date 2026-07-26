“Stolz auf unsere Jugendlichen”

Von: mk

Oggau – Mit vielen neuen Erfahrungen, unvergesslichen Begegnungen und einem starken Gemeinschaftsgefühl kehren die beiden Jugendgruppen des Weißen Kreuzes vom internationalen Samaritan Contest 2026 in Oggau am Neusiedler See nach Südtirol zurück. Drei Tage lang haben mehr als 100 Jugendliche beim zehnten Samaritan Contest, dem internationalen Erste-Hilfe-Jugendwettbewerb, anspruchsvolle Erste-Hilfe-Szenarien, theoretische Aufgaben und Team-Challenges gemeistert und dabei viel Können und Geschick bewiesen.

Das Weiße Kreuz war dabei als Titelverteidiger mit den Jugendgruppen Ahrntal und Bruneck vertreten. Mit dabei waren auch Präsident Alexander Schmid, Direktor Ivo Bonamico und Landesjugendleiterin Tanya Kollmann. Mit Stolz und Freude begleiteten sie ihren eigenen Nachwuchs. „Dass sie den Wanderpokal wieder mit nach Hause bringen, ist eine besondere Auszeichnung – vor allem aber ein Zeichen für die hervorragende Jugendarbeit und das große Engagement der jungen Freiwilligen“, gratuliert Alexander Schmid, der Präsident des Landesrettungsvereins.

Der Jugendwettbewerb von Samaritan International, dem europäischen Dachverband für insgesamt 23 Hilfsorganisationen aus 21 Ländern, findet alle zwei Jahre statt. Was dabei zählt, ist nicht in erster Linie der Wettbewerbsgedanke. „Hier wachsen junge Menschen über Sprach- und Landesgrenzen hinweg zusammen“, sagt Präsident Alexander Schmid. “Sie erfahren, wie wichtig Werte wie Hilfsbereitschaft, Verantwortung, Respekt und Teamgeist sind – Werte, die wir beim Weißen Kreuz in der Jugendarbeit fördern und im Verein täglich leben. Solche Erfahrungen prägen und stärken sie – nicht nur in ihrem späteren Engagement, sondern auch persönlich.”

Auch Direktor Ivo Bonamico, zugleich Generalsekretär von Samaritan International, unterstreicht die Bedeutung solcher Begegnungen: “Internationale Zusammenarbeit wird immer wichtiger – und sie beginnt dort, wo Menschen einander kennenlernen. Der Samaritan Contest schafft genau diesen Raum. Die Jugendlichen erleben unterschiedliche Kulturen, entdecken viele Gemeinsamkeiten und nehmen Eindrücke mit nach Hause, die weit über den Wettbewerb hinausreichen.“

Dass die intensive Vorbereitung der vergangenen Monate schließlich auch mit einem besonderen Erfolg belohnt wurde, war ein zusätzliches Highlight: Die Jugendgruppe Ahrntal gewann in der Kategorie der 12- bis 15-Jährigen, jene aus Bruneck holte sich bei den 16- bis 21-Jährigen den dritten Platz. Damit verteidigte das Weiße Kreuz den Gesamtsieg beim Samaritan Contest und durfte den begehrten Wanderpokal erneut mit nach Südtirol nehmen.

Platzierungen Gruppe A (12-15 Jahre)

1. Weißes Kreuz – Südtirol

2. ASSR – Slowakai

3. ASBÖ – Österreich

Platzierungen Gruppe B (16-21 Jahre)

1. ASBÖ – Österreich

2. Croix Blanche – Frankreich

3. Weißes Kreuz – Südtirol