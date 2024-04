Straßenpolizei stoppt Betrunkene am Steuer

Bozen – Die Straßenpolizei setzt am Wochenende ihre nächtlichen Kontrollen fort. In der Nacht auf Samstag wurden vier Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer entzogen.

überprüften Streifen in Bozen, Brixen und Bruneck gemeinsam mit einem Arzt und einem Sanitäter der Staatspolizei 26 Fahrzeuge und 38 Personen. Bei sämtlichen Fahrern wurden Atemalkoholtests durchgeführt. In einigen Fällen wurden auch Speichelabstriche genommen, um zu untersuchen, ob die Betroffenen unter dem Einfluss von Drogen enstanden.

Insgesamt wurden vier Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer entzogen. Gegen drei Fahrer mit einem Blutalkoholspiegel von 0,8 Promille wurden Geldstrafen zwischen 543 und 2.170 Euro verhängt. Zehn Punkte vom Führerschein wurden abgezogen.

Ein vierter Fahrer mit 1,40 Promille wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt und muss im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten und einer Geldstrafe von 800 bis 3.200 Euro rechnen.