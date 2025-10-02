Streik der Sanitätsbetriebe am morgigen Freitag

Von: Ivd

Bozen – Aufgrund einer Streikankündigung kann es am Freitag in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes zu Verzögerungen bei nicht dringenden Leistungen kommen.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb weist darauf hin, dass es aufgrund eines Streikes, zu dem die Gewerkschaftsorganisation AGB CGIL am Freitag aufgerufen hat, zu Verzögerungen bei nicht dringenden Leistungen kommen kann. Dringende Leistungen sowie alle essenziellen Dienste werden auf jeden Fall gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gewährleistet.