Verzögerungen erwartet

Streik der Sanitätsbetriebe am morgigen Freitag

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 14:51 Uhr
krankenhaus bozen pfleger sym
LPA/Claudia Corrent
Von: Ivd

Bozen – Aufgrund einer Streikankündigung kann es am Freitag in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes zu Verzögerungen bei nicht dringenden Leistungen kommen.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb weist darauf hin, dass es aufgrund eines Streikes, zu dem die Gewerkschaftsorganisation AGB CGIL am Freitag aufgerufen hat, zu Verzögerungen bei nicht dringenden Leistungen kommen kann. Dringende Leistungen sowie alle essenziellen Dienste werden auf jeden Fall gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gewährleistet.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

