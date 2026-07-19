Streik im Zugverkehr ausgerufen

Von: mk

Bozen – Von Donnerstag, den 23. Juli ab 21.00 Uhr bis Freitag, den 24. Juli bis 20.59 Uhr ist ein 24-stündiger Streik im Zugverkehr von den Gewerkschaften CUB und SGB angekündigt. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, SAD und Italo.

Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Fahrplanänderungen möglich.

Zwischen Meran und Mals wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Garantierte Verbindungen gibt es zwischen 6.00 und 9.00 sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr.

Die südtirolmobil-App bzw. Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten” als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen” nicht mehr verfügbar sind.

Auch die garantierten Zugverbindungen werden auf App und Webseite angezeigt.

Wichtig: Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Es wird darum gebeten, gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig zu beachten.