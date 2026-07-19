Aktuelle Seite: Home > Chronik > Streik im Zugverkehr ausgerufen
Ab 23. Juli

Streik im Zugverkehr ausgerufen

Sonntag, 19. Juli 2026 | 08:05 Uhr
Schiene Zug leer
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Von Donnerstag, den 23. Juli ab 21.00 Uhr bis Freitag, den 24. Juli bis 20.59 Uhr ist ein 24-stündiger Streik im Zugverkehr von den Gewerkschaften CUB und SGB angekündigt. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, SAD und Italo.

Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Fahrplanänderungen möglich.

Zwischen Meran und Mals wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Garantierte Verbindungen gibt es zwischen 6.00 und 9.00 sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr.

Die südtirolmobil-App bzw. Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten” als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen” nicht mehr verfügbar sind.

Auch die garantierten Zugverbindungen werden auf App und Webseite angezeigt.

Wichtig: Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Es wird darum gebeten, gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig zu beachten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?
Kommentare
52
Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?
Bärensichtung in Südtirol
Kommentare
44
Bärensichtung in Südtirol
Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück
Kommentare
37
Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück
Nach Einsturz des Gerichts: Statiker schließt weitere Schwachstellen nicht aus
Kommentare
23
Nach Einsturz des Gerichts: Statiker schließt weitere Schwachstellen nicht aus
13-Jährige erliegt im Spital ihren Verletzungen
Kommentare
21
13-Jährige erliegt im Spital ihren Verletzungen
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 