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Stellungnahme der Südtiroler Maklervereinigung

Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?

Samstag, 18. Juli 2026 | 07:53 Uhr
Portrait_Benedict Niederkofler
hds
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Von: mk

Bozen – Seit Juni 2025 darf ein geschlossener Hof nur noch mit der Genehmigung der Höfekommission gekauft werden. Landesrat Luis Walcher nennt das ein „klares Zeichen gegen Spekulation und den Ausverkauf unserer Heimat“. Die Realität sieht laut Südtiroler Maklervereinigung jedoch anders aus. „Diese Bestimmung schützt die geschlossenen Höfe nicht. Sie entwertet das Eigentum tausender bäuerlicher Familien, indem sie den Kreis möglicher Käufer drastisch reduziert. Dies führt langfristig dazu, dass zahlreiche Höfe nicht mehr bewirtschaftet werden und verfallen“, erklärt die Vereinigung in einer Aussendung.

Drastische Entwertung aller Höfe

Ein geschlossener Hof ist so viel wert, wie jemand dafür zu zahlen bereit ist. Genau hier setzt das Gesetz an: Kaufen darf nur noch ein eng begrenzter Personenkreis, dessen Voraussetzungen die Höfekommission prüft. Diese Hürde reduziert den Kreis möglicher Käufer erheblich. „Dadurch sinkt zwangsläufig der Marktpreis. Weniger Käufer, weniger Wert, so einfach ist Marktwirtschaft. Diese Entwertung trifft nicht einzelne Höfe, sie trifft alle geschlossenen Höfe Südtirols auf einen Schlag“, so Dr. Andrè-Benedict Niederkofler. Sekretär der Südtiroler Maklervereinigung. Der Wertverlust sei ihm zufolge keine Prognose, er laufe bereits: „Seit der Gesetzesänderung werden geschlossene Höfe niedriger bewertet, was die Finanzierung durch Banken erschweren wird.“

„Selbst Kinder von Bauern erfüllen die Voraussetzungen nicht“

Die neue Regelung knüpft den Kauf eines geschlossenen Hofes an bestimmte persönliche Voraussetzungen. Der Käufer muss eine landwirtschaftliche Tätigkeit und eine entsprechende Qualifikation (Studientitel/Diplom oder Junglandwirte Kurs) nachweisen. „Genau hier entsteht ein Problem: Die Realität vieler Südtiroler Bergbauernhöfe entspricht nicht dem Bild eines klassischen Vollerwerbsbetriebes. Zahlreiche Höfe werden im Nebenerwerb geführt. Die Kinder helfen regelmäßig bei der Bewirtschaftung mit, sind aber meist nicht selbst als Landwirte eingetragen und erfüllen daher die formalen Voraussetzungen nicht“, warn Niederkofler.

Die Folge: Auch Personen, die seit Jahren mit der Bewirtschaftung eines Hofes vertraut sind und einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben, können laut Maklervereinigung vom Erwerb eines geschlossenen Hofes ausgeschlossen sein.

„Begründet wird diese weitreichende Einschränkung mit einem angeblichen Ausverkauf der Höfe an Provinzfremde. Belege für ein solches flächendeckendes Phänomen wurden jedoch bis heute nicht vorgelegt“, erklärt Niederkofler. Stattdessen werde auf einzelne Verkäufe in touristisch besonders attraktiven Gemeinden verwiesen, während der überwiegende Teil der geschlossenen Höfe weiterhin im Eigentum Südtiroler Familien stehe. „Ein derart schwerwiegender Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum sollte nicht auf Einzelfälle gestützt werden“, ist Niederkofler überzeugt.

„Nachbessern, bevor es zu spät ist“

Das Ziel, die geschlossenen Höfe zu schützen, sei richtig. Das Ergebnis der jüngsten Gesetzesänderung drohe jedoch, das Gegenteil zu bewirken, warnt die Maklervereinigung. „Leidtragende sind einzig die Bauern selbst: Ihre Höfe verlieren an Wert und ihre Kreditwürdigkeit sinkt. Die Landespolitik muss diese Fehlentwicklung jetzt korrigieren – bevor ausgerechnet jene Bergbauernhöfe verschwinden, die sie erhalten wollte.“

Bezirk: Bozen

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