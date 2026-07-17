13-Jährige erliegt im Spital ihren Verletzungen

Von: mk

Brixen – Der schwere Unfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Südspur der Brennerautobahn kurz vor Brixen ereignet hat, hat ein weiteres Opfer gefordert. Nachdem eine 39-jährige Frau aus Dänemark bei dem Unglück ums Leben gekommen war, ist nun auch ihre 13-jährige Tochter den schweren Verletzungen erlegen. Die Jugendliche lag seit drei Tagen auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses.

Wie berichtet, geschah der Unfall am Dienstag gegen 7.15 Uhr in der Früh auf der A22. Das Auto, in dem die dänische Familie unterwegs war, prallte mit voller Wucht gegen einen Lastwagen, der auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand stand.

Der Zustand des Mädchens war von den Rettungskräften von Anfang an als kritisch eingestuft worden. Trotz sämtlicher Bemühungen der Ärzte verstarb die Jugendliche am Donnerstag an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Wie berichtet, war die Mutter, die auf dem Beifahrersitz neben ihrem Ehemann gesessen hatte, bei dem Aufprall sofort ums Leben gekommen. Im Fahrzeug befanden sich auch die beiden Söhne des Paares. Ihre Verletzungen und jene des Vaters waren weit weniger schwerwiegend. Alle drei wurden in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert. Die Familie aus Dänemark war auf dem Weg in den Sommerurlaub.

Die Straßenpolizei ermittelt weiterhin den genauen Unfallhergang und versucht zu klären, warum das Auto gegen den parkenden Lkw prallte. Der Unfall hatte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn geführt, da die Südspur für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden musste.