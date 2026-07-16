Gerichtsplatz bleibt gesperrt

Von: mk

Bozen – Nach den ersten Überprüfungen am Donnerstagmorgen und dem Pressegespräch zum Einsturz des Mitteltrakts des Gerichtsgebäudes in Bozen, der sich am 16. Juli kurz nach 6.00 Uhr in der Früh ereignet hat, setzen die zuständigen Behörden ihre Kontrollen fort.

Derzeit wird vor allem das Ausmaß der Schäden am Gebäude ermittelt. Das Gerichtsgebäude ist seit 2018 im Eigentum des Landes Südtirol. Gleichzeitig laufen die notwendigen Überprüfungen, damit voraussichtlich bereits ab Freitag, 17. Juli, einige Mitarbeitende unter Sicherheitsvorkehrungen und begleitet von der Feuerwehr die beiden Seitenflügel des Gebäudes betreten können, um dort Arbeitsgeräte und Unterlagen zu holen, die für die Fortführung der Verwaltungstätigkeit des Gerichts benötigt werden.

Feuerwehr, Agentur für Bevölkerungsschutz, Gemeinde Bozen und das Land arbeiten ohne Unterbrechung und in enger Kooperation zusammen, um auf die außergewöhnliche Situation bestmöglich zu reagieren, die Sicherheit zu gewährleisten und den Betrieb der Justiz so gut wie möglich aufrechtzuerhalten.

Um die Verwaltungstätigkeit des Landesgerichts Bozen fortführen zu können, hat auch die Landesabteilung Vermögensverwaltung sofort gehandelt. Sie hat auf dem Ausschreibungsportal AOV eine Bekanntmachung veröffentlicht, um geeignete Büroräume für 150 bis 200 Mitarbeitende zu finden.

Am Nachmittag hat die Gemeinde Bozen außerdem eine Verordnung erlassen. Diese verbietet den Verkehr und den Aufenthalt auf dem Gerichtsplatz. Am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden ist ein Bagger im Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen und einsturzgefährdete Teile des Daches zu entfernen. Auch während der Nacht wird der Gerichtsplatz von den Einsatzkräften überwacht.