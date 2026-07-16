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Gleich fünf Skirennläufer

Diese Südtiroler Wintersportler sind in die Nationalmannschaften aufgestiegen

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 15:05 Uhr
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Von: luk

Bozen – Die Wintersport-Saison 2026/27 ist nicht mehr allzu weit entfernt. Die Kader, Nationalmannschaften wie auch die Landeskader, stehen schon fest. Und damit auch die Anzahl der Südtirolerinnen und Südtiroler, die den Aufstieg auf die nationale Ebene geschafft haben. Sie kommen von den Disziplinen Ski Alpin, Snowboard, Freestyle Ski und Biathlon.

Gleich fünf Skirennläuferinnen und Skirennläufer wurden vom Landeskader in die Nationalmannschaft befördert. Der Taistner Jonas Feichter vom ASC Gsiesertal, der Marlinger Noah Gamper vom Ski Club Tscherms, der Enneberger Max Clara vom Ski Team Kronplatz und die Tierserin Nora Damian vom Seiser Alm Skiteam stehen nach starken Ergebnissen in der vergangenen Saison nun im Aufgebot des italienischen C-Kaders. Dorthin hat es auch David Castlunger geschafft, der in die Polizei-Sportgruppe aufgenommen wurde.

In die Snowboard-B-Nationalmannschaft hat es hingegen Tobias Mutschlechner geschafft. Auch er hat die vergangene Saison im Südtiroler Landeskader verbracht und darf sich nun an das nächste Level herantasten. Mutschlechner kommt aus St. Vigil in Enneberg und ist auch beim ASV St. Vigil eingetragen. Im B-Kader der Freestyle-Skier scheinen zwei Südtiroler neu auf. Der Bozner Elia Baez Locher (Ritten Sport) und der Wolkensteiner Alex Putzer (SC Gardena) dürfen in der kommenden Saison ihr Heimatland auf internationaler Bühne vertreten.

Zu guter Letzt sind auch drei Südtiroler WM-Helden bei den Junioren eine Etage nach oben geklettert. Dabei handelt es sich um das Gold-Trio Andreas Braunhofer (Ridnaun), Jonas Tscholl (Laas) und Julian Huber (Antholz). Sie haben bei der vergangenen Junioren-Weltmeisterschaft in Arber (Deutschland) die Dreierstaffel gewonnen. Nun folgt der nächste Schritt: Die drei Biathleten, welche alle bereits zur Sportgruppe der Carabinieri gehören, stehen von nun an im Junioren-Kader der italienischen Nationalmannschaft. Dort treffen sie auf einen Teamkollegen, nämlich Simone Motta. Der ehemalige Biathlet des ASV Martell, jetzt für die Sportgruppe der Finanzwache startberechtigt, ist ebenfalls eine Stufe nach oben geklettert.  Jan Steinkasserer (Antholz) gehört künftig dem Kader der Athleten von nationalem Interesse an.

Bezirk: Bozen

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