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Vater und Sohn überrascht

Bärensichtung in Südtirol

Samstag, 18. Juli 2026 | 12:22 Uhr
eeuropäischer Braunbär Bär
pixabay.com
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Von: mk

Eppan – In der Fraktion Perdonig bei Eppan ist ein Bär gesehen worden. Vater und Sohn haben bei einem Ausflug Alarm geschlagen.

Der junge Bär soll sich in der Nähe des Funkmasts in der Zone Steinberg aufgehalten haben. Der Vater und sein Sohn haben sich sicherheitshalber hinter dem Zaun des Sendemasts verschanzt und wurden anschließend von der Berg- und Höhlenrettung CNSAS aus Eppan in Sicherheit gebracht.

Der Vorfall hat sich am Samstag gegen 12.15 Uhr ereignet. Die Forstbehörde wurde über die Bärensichtung informiert.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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