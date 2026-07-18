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Unruhestifter in Rodeneck

Randalierer beschädigen Kerzenautomaten beim Friedhof

Samstag, 18. Juli 2026 | 11:56 Uhr
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Facebook/Gemeinde Rodeneck
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Von: mk

Rodeneck – Über einen bitteren Vorfall von Vandalismus klagt die Gemeinde Rodeneck. Unbekannte haben einen Kerzenautomaten in der Nähe des Friedhofs beschädigt. Die Bürger werden um Mithilfe bei der Aufklärung gebeten.

Im Zuge der Zerstörung wurden offenbar mehrere Ein-Euro-Münzen entwendet, die sich im Inneren des Automaten befanden. Der Schaden selbst ist bedeutend größer.

„Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass Gemeinden immer häufiger mit Vandalismus und mutwilligen Beschädigungen öffentlichen Eigentums konfrontiert sind. Auch viele andere Gemeinden sahen sich in den letzten Jahren bereits gezwungen, bestimmte Bereiche videoüberwachen zu lassen, um solche Vorfälle einzudämmen“, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung in den sozialen Medien.

Man hoffe sehr, dass derartige Vandalenakte in Rodeneck künftig ausbleiben und man nicht gezwungen sei, über zusätzliche Überwachungsmaßnahmen nachzudenken und dafür öffentliche Gelder aufzuwenden. Dieses Geld sollte vielmehr in Projekte investiert werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, heißt es vonseiten der Gemeindevewaltung.

Abschließend folgt ein Appell an die Bürger:

„Bitte helft mit, auf unsere schöne und lebenswerte Gemeinde zu achten. Schauen wir gemeinsam hin, gehen wir respektvoll mit öffentlichem Eigentum um und melden wir verdächtige Beobachtungen. Nur gemeinsam können wir dazu beitragen, dass Rodeneck ein Ort bleibt, auf den wir alle stolz sein können. Vielen Dank für eure Unterstützung!“

Bezirk: Eisacktal

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