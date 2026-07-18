Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück

Von: mk

Berlin – In einem Schreiben an die Fraktion teilt Jens Spahn mit, dass er die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, über seinen Rücktritt von seinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert habe.

Er dankt beiden für das entgegengebrachte Vertrauen.

Als Hauptgrund gibt er den Wunsch an, gemeinsam mit seinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden. Der Spagat zwischen seiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und den Erwartungen an ihn als Fraktionsvorsitzender sei größer geworden als erwartet und mit dem politischen Amt nicht vereinbar. Seine Familie sei ihm das Wichtigste, erklärte Spahn.

Er bedankt sich für die Zusammenarbeit in den letzten 14 Monaten. Namentlich hebt er Alexander Hoffmann und den gesamten Fraktionsvorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie Matthias Miersch für die gute Kooperation hervor, welche er als „Stabilitätsanker für die Koalition“ bezeichnet.

Spahn äußert sich nachdenklich über die „zunehmende Unerbittlichkeit in der öffentlichen Auseinandersetzung“. Er appelliert an die Fraktion, bei aller Klarheit in der Sache menschlich im Ton zu bleiben, da dies eine christlich-demokratische Volkspartei auszeichne.

Zuletzt waren vermehrt auch innerhalb seiner Partei Rücktrittsforderungen gegen Jens Spahn laut geworden, nachdem bekannt wurde, dass sein Mann in den USA Vater eines Kindes mithilfe einer Leihmutter geworden war. Spahn hatte sich in der Vergangenheit stets gegen Leihmutterschaft ausgesprochen, was ihm nun den Vorwurf der Doppelmoral einbrachte.