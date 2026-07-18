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Auf der Brennerbahnstrecke kommt es zu größeren Einschränkungen

Sperre des Bahn-Fernverkehrs über Brenner: Bisher problemlos

Samstag, 18. Juli 2026 | 12:55 Uhr
Auf der Brennerbahnstrecke kommt es zu größeren Einschränkungen
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
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Von: apa

Die Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke sehen sich seit Samstag mit größeren Einschränkungen konfrontiert: Bauarbeiten auf italienischer Seite führen dazu, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen bis 1. August nicht fahren können, die fünf täglichen Verbindungen fallen aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Laut ÖBB wurde er am Samstag gut angenommen, es habe keine Probleme gegeben, hieß es auf APA-Anfrage.

Auch auf den Straßenverbindungen wurden laut Polizei keine Probleme durch Ausweichverkehr verzeichnet. Im Fernverkehr waren bereits am Freitag zwei der fünf täglichen Verbindungen betroffen gewesen. Zwischen den Landeshauptstädten Innsbruck und Bozen fahren jedenfalls ab Samstag Busse im Schienenersatzverkehr – 28 Busse im Zweistundentakt sind im Einsatz. Einzelne Fernverkehrszüge werden zudem laut Bahn bereits ab/bis Wörgl Hauptbahnhof großräumig über die Tauernstrecke und Tarvisio umgeleitet.

Einschränkungen im Nahverkehr durch Sanierungsarbeiten der ÖBB

Auch die ÖBB nutzen das “Wartungsfenster” für ihrerseits “dringend erforderliche Bautätigkeiten”, wie es hieß. Konkret sollen unter anderem Frostschäden im Mühltaltunnel saniert werden. Das alles hat auch Folgen für den Nahverkehr: In einer ersten Bauphase ab Samstag wird aufgrund der italienischen Baustellen die Einfahrt in den Bahnhof Brenner nicht möglich. Daher fahren alle Nahverkehrszüge nur bis bzw. ab Gries am Brenner. Einen Ersatzverkehr mit Bussen gibt es zwischen Steinach und Brenner. In Phase zwei von 23. Juli bis 1. August wird schließlich auch der Abschnitt von Innsbruck bis zum Brennerpass für Bauarbeiten gesperrt werden. Der Schienenersatzverkehr fährt dann zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner.

Bezirk: Wipptal

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