Schon wieder eine Tropennacht in Bozen

Von: mk

Bozen – Einen erholsamen Schlaf zu finden, ist derzeit nicht so einfach in Bozen. In Südtirols Landeshauptstadt sind die Temperaturen in der vergangenen Nacht erneut nicht unter 20 Grad gesunken. Dabei handelt es sich bereits um die 15. Tropennacht im heurigen Jahr.

Damit wir einschlafen können, muss der Körper seine Temperatur leicht absenken und gibt überschüssige Wärme über die Haut ab. Idealerweise geschieht dies, wenn im Schlafzimmer Temperaturen von 18 bis 19 Grad herrschen. Ist es jedoch heißer, funktioniert der Prozess nicht mehr – mit Schlafstörungen als Folge.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin kündigt allerdings bereits kommende Woche eine Wende an. „Bozen hat bereits die 15. Tropennacht des Jahres (nicht unter 20°) hinter sich, nächste Woche werden auch die Nächte spürbar frischer“, schreibt Peterlin auf X.

Nach Temperaturspitzen bis zu 33 Grad, die untertags im Etschtal erreicht wurden, ist eine Abkühlung für viele sicher willkommen.

Schwacher Hochdruckeinfluss und labile Luftmassen sorgen für einen recht sonnigen Samstag. Am Vormittag scheint verbreitet die Sonne, morgendliche Restwolken lockern auf. Am Nachmittag und Abend muss man wieder mit lokalen Gewittern rechnen. In den nördlichen Tälern wird es föhnig.

Am Sonntag wird es zunächst sonnig, in der zweiten Tageshälfte ist mit einigen gewittrigen Regenschauern zu rechnen. In den nördlichen Tälern wird es föhnig. Am Montag wird es überwiegend sonnig, am Nachmittag entstehen meist nur harmlose Quellwolken. Auch am Dienstag scheint mit Nordwind zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf sind einige Regenschauer möglich. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Am Mittwoch wird es überwiegend sonnig.