Stromausfall in Spanien nicht durch Cyberangriff

Von: APA/Reuters

Der nahezu landesweite Ausfall der Stromversorgung in Spanien am Montag geht höchstwahrscheinlich nicht auf Manipulationen von Hackern zurück. Nach vorläufigen Erkenntnissen könne ein Cyberangriff ausgeschlossen werden, teilte der Stromnetzbetreiber REE am Dienstag mit. Das Stromnetz sei wieder stabil und funktioniere normal, erklärte der Leiter des REE-Netzbetriebs, Eduardo Prieto.

Als eine erste Konsequenz aus dem Vorfall sollten die Verbindungen zum französischen Stromnetz ausgebaut werden.