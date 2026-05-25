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Einsatz in unzugänglichem Gelände

Sturz in den Barbianer Wasserfall: Nicola Gottardo [59] tödlich verletzt

Montag, 25. Mai 2026 | 08:15 Uhr
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gottardo
Alto Adige
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Von: luk

Barbian – An den Barbianer Wasserfällen ist es am Sonntagmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Der 59-jährige Nicola Gottardo aus Bozen stürzte in den Wasserfall des Ganderbaches und konnte trotz eines umfangreichen Rettungseinsatzes nicht mehr gerettet werden.

Der Alarm wurde gegen 11.30 Uhr ausgelöst. Umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, darunter die Freiwilligen Feuerwehren von Barbian und Waidbruck, die Wasserrettung Bozen, die Bezirkstauchergruppe, die Bergrettung, die Finanzwache sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1.

Zur Unterstützung wurden auch Taucher der Berufsfeuerwehr mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 an die Unfallstelle geflogen. Sie seilten sich zum schwer zugänglichen Bereich ab, bargen den Verunglückten aus dem Wasser und übergaben ihn dem Notarztteam.

Trotz des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte jedoch nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Er schlug infolge des Sturzes mit dem Kopf auf einem Stein auf.

Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs als sich das verhängnisvolle Unglück ereignete. Sie wurde von der Notfallseelsorge betreut.

Gottardo war Informatikingenieur und stammte ursprünglich aus Venedig. Seit über 20 Jahren lebte er im Bozner Stadtviertel Firmian. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Bezirk: Eisacktal

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