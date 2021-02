Suche an der Etsch: Hunde zeigen verdächtige Stelle an

Neumarkt – Auf der Höhe von Laag bei Neumarkt, etwas nördlich von der Fundstelle des Leichnams von Laura Perselli haben heute Leichenspürhunde angeschlagen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde die Suche nach Peter Neumair jedoch am späten Nachmittag ohne konkretes Ergebnis abgebrochen. Taucher, die an dem verdächtigen Bereich abgetaucht sind, konnten keinen Leichnam finden.

Heute waren sieben speziell auf in Gewässern befindlichen Leichen abgerichtete Spürhunde der Bundespolizei aus Deutschland an der Suchaktion entlang der Etsch beteiligt. Die Vierbeiner fuhren auf motorisierten Schlauchbooten mit und suchten das Wasser mit ihrer empfindlichen Nase ab.

Rund 500 Meter nördlich von jener Stelle, an der am vergangenen Samstagvormittag die Leiche der 68-jährigen Laura Perselli gefunden worden war, schlug zunächst ein Hund und dann ein weiterer an. Auch ein dritter Spürhund schlug an. Die Hoffnung auf einen Sucherfolg stieg in diesen Minuten an. Der betreffende Bereich wurde in der Folge für den Verkehr abgeriegelt und Taucher stiegen ab. Sie konnten allerdings keinen Fund machen.

Hunderte Einsatzkräfte verschiedener Behörden waren heute entlang der abgesenkten Etsch im Einsatz. Auch von der Luft aus wurde der Fluss abgesucht.

Unklar ist, wie es nun weitergeht. Die Nachrichtenangentur Ansa vermeldet, dass in den kommenden Tagen darüber entschieden wird. Der Staudamm in Mori, rund 90 Kilometer südlich der Etschbrücke, wo Blutspuren von Peter Neumair gefunden worden sind, wird ständig im Auge behalten.