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Auch Notarzthubschrauber Pelikan im Einsatz

Suche nach vermisster Tourenskifahrerin aus Österreich im Ahrntal

Sonntag, 22. März 2026 | 10:27 Uhr
pelikan 2 winter sym
Bergrettungsdienst Ahrntal - Symbolbild
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Von: mk

Ahrntal – Eine Tourenskifahrerin aus Österreich gilt im Ahrntal als vermisst. Die Frau war bereits am Freitag aufgebrochen. Als sie sich nicht gemeldet hatte, schlugen Bekannte am Samstag Alarm. Weil die Bedingungen widrig waren, musste die Suche am Abend abgebrochen werden und wird am Sonntag fortgesetzt. Im Einsatz steht die Bergrettung.

Über das Smartphone war die Frau nicht erreichbar, der Akku ist möglicherweise leer. Die Bergretter fanden das Auto der Österreicherin, das in Rhein in Taufers geparkt war. Von dort aus startete die Suchaktion, die Umgebung wurde großflächig durchkämmt.

Wie Alto Adige online berichtet, bot der Notarzthubschrauber Pelikan Unterstützung aus der Luft. Besonders Augenmerk legten die Einsatzkräfte auf Wanderwege, auf beliebte Routen für Tourenfahrer und mögliche Abfahrten. Die Suche, die sich über mehrere Stunden hinzog, verlief allerdings ergebnislos.

Mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit wurde die Suche abgebrochen – nicht zuletzt auch wegen der ungünstigen Wetterbedingungen mit starken Niederschlägen und beeinträchtigter Sicht.

Am Sonntag wurde die Suche fortgesetzt. Weil man von der Frau seit über einen Tag nichts gehört hat, bleibt die Lage angespannt.

Bezirk: Pustertal

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