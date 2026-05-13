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Zeichen der Solidarität für „ME/CFS“ und „Fibromyalgie“

Südtirol erstrahlt in Blau und Violett

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 09:54 Uhr
Neue Brücke Neumarkt
Rheuma-Liga Südtirol VfG
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Von: mk

Bozen – Am 12. Mai, dem „Internationalen Tag für ME/CFS und Fibromyalgie“, wurden in ganz Südtirol mehrere Gebäude und Sehenswürdigkeiten in Blau und Violett beleuchtet. Die Aktion der „Rheuma-Liga Südtirol“ setzte ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den zahlreichen Betroffenen im Land.

Zu den beleuchteten Gebäuden zählten:

• Palais Widmann in Bozen

• die „drei Zinnen“ in Toblach

• Kurhaus in Meran

• Schloss Bruneck

• Die neue Brücke in Neumarkt

Die Farben stehen symbolisch für zwei schwerwiegende chronische Erkrankungen: „Blau für ME/CFS“ und „Violett für Fibromyalgie“. Beide Krankheiten sind oft unsichtbar, aber für Betroffene mit massiven Einschränkungen verbunden.

Mit der Aktion macht die Rheuma-Liga Südtirol auch auf bestehende Lücken aufmerksam: Während für Fibromyalgie bereits eine Ticketbefreiung erreicht wurde, fordert die Organisation diese weiterhin auch für ME/CFS sowie den Aufbau eines flächendeckenden Versorgungsangebots.

„Die große Beteiligung zeigt, wie wichtig es ist, diese Erkrankungen sichtbar zu machen. Jetzt braucht es konkrete Verbesserungen für die Betroffenen“, so Lisa Weis von der Rheuma-Liga Südtirol.

Bezirk: Bozen

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