Südtirol: Hälfte der Corona-Toten aus Gröden

Auch am meisten Infektionen

Bozen – In Südtirol sind mittlerweile zehn Corona-Todesopfer registriert worden. Die beiden letzten Todesopfer sind ein 87-Jähriger und eine 82-Jährige – beide stammen aus Gröden, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Damit sind fünf der bisher zehn Corona-Todesopfer aus Gröden, drei aus Bozen und je eines aus Meran und Vahrn. Nach wie vor werden in Gröden – gemessen an der Einwohnerzahl – am meisten Infektionen gemessen.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen “Dolomiten”-Ausgabe!