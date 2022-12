Südtirol wird weiß – bis ins Tal hinunter

Bozen – Leise rieselt der Schnee – diesmal bis ganz ins Tal hinunter. In vielen Ortschaften Südtirols fallen weiße Flocken vom Himmel und die Landschaft hüllt sich in ein Winterkleid. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin twittert, wird der Schneefall seine höchste Intensität gegen Mittag erreichen.

Der Schneefall werde von Süden her langsam mehr. „Die Temperaturen im Unterland und im Etschtal liegen zwar knapp im Plus, dank ausreichender Niederschlagsmenge schafft es der Schnee erstmals in dieser Saison bis ganz ins Tal“, erklärt Peterlin.

Im Pustertal fielen vor mehreren Stunden bereits die ersten Schneeflocken. „Im Tagesverlauf breiten sich die leichten Niederschläge auf viele Landesteile aus. Schwerpunkt sind die südlichen Dolomiten“, erklärt Peterlin.

Die Schneedecke wird maximal zehn bis 15 Zentimeter dick.