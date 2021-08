Südtirols Feuerwehrmänner haben Sizilien erreicht

Bozen – Die Wehrleute von Südtirols Freiwilligen Feuerwehren sind am heutigen zusammen mit den Berufsfeuerwehrmännern auf der Sizilianischen Insel angekommen. Die Feuerwehreinheit soll in Sizilien bei der Bekämpfung der Waldbrände helfen.

­

Vier Berufsfeuerwehrmänner und drei Freiwilligen Feuerwehrmänner sind mit einem Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr mit 2500 Litern Wasser, das speziell für Waldbrand ausgerüstet ist, einem Pick-up mit Waldbrandeinheit mit Hochdruckpumpe und 500 Litern Wasser und mehreren Geländefahrzeugen vom Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen Richtung Süden gestartet.

Ab Dienstag werden die Feuerwehrleute aus Südtirol voraussichtlich eine Woche lang bei der Waldbrandbekämpfung mithelfen.

„Wir wurden von Sizilien um Hilfe ersucht, die wir selbstverständlich gerne leisten“, erklärte Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler.