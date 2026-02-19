Südtirols Kombinierer zeigen ein Spektakel

Von: mk
Tesero – Was war das bitte für ein spektakuläres Langlaufrennen? Südtirols Nordische Kombinierer, Samuel Costa und Aaron Kostner, haben im olympischen Teamsprint wieder einmal gezeigt, wo ihre Stärken liegen. Mehr lest ihr auf SportNews.bz!
