Aktuelle Seite: Home > Chronik > Supertaifun “Bavi” steuert auf Taiwan zu
Taiwan bereitet sich auf den Taifun vor

Supertaifun “Bavi” steuert auf Taiwan zu

Freitag, 10. Juli 2026 | 07:02 Uhr
Taiwan bereitet sich auf den Taifun vor
APA/APA/AFP/I-HWA CHENG
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Auf Taiwan zieht nach Angaben des staatlichen Wetteramtes der größte Taifun seit Jahrzehnten zu. Hunderte Menschen wurden evakuiert, viele Schulen und Büros blieben am Freitag geschlossen. “Bavi” werde vermutlich im Laufe des Tages auf Land treffen und Windböen von fast 200 Kilometern pro Stunde über Taiwan rasen lassen, erklärte das Wetteramt.

“Bavi” hat den Angaben zufolge eine Spannweite von rund 380 Kilometern. Damit ist er der größte Taifun, der Taiwan seit mehr als 30 Jahren trifft.

Der Taifun werde bis einschließlich Samstag Taiwan heimsuchen und dann weiter nach China ziehen, sagten die Wetterexperten voraus. Ihnen zufolge dürfte die Hafenstadt Keelung besonders stark betroffen sein. Einwohner deckten sich dort mit Lebensmitteln ein, klebten ihre Fenster ab und stapelten Sandsäcke vor Eingängen. “Wir sind besorgt”, sagte Samuel Fu, der in einer Nudelküche im Küstenbezirk Bali in der Nähe der Hauptstadt Taipeh arbeitet. “Das ist das erste Mal, dass wir einen so heftigen Taifun erleben, seit wir den Laden eröffnet haben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
47
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
38
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Kommentare
32
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
29
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Nach Verbalattacken: Meloni beschreibt Verhältnis zu Trump als “freundlich”
Kommentare
24
Nach Verbalattacken: Meloni beschreibt Verhältnis zu Trump als “freundlich”
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 