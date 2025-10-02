Aktuelle Seite: Home > Chronik > Täter nach bewaffnetem Überfall auf Tiroler Bus flüchtig
Alarmfahndung eingeleitet

Täter nach bewaffnetem Überfall auf Tiroler Bus flüchtig

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 15:27 Uhr
Alarmfahndung eingeleitet
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER


Von: apa

Nach einem bewaffneten Überfall durch einen vermummten Unbekannten auf einen Linienbus Mittwochabend im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) wird weiter nach dem Täter gefahndet. Die Ermittlungen und Befragungen seien noch im Gang, sagte der stellvertretende Landeskriminalamtsleiter Philipp Rapold Donnerstagnachmittag der APA. Der Täter habe jedenfalls mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe den Busfahrer bedroht und dessen Tasche mit Bargeld und weiterer Ausrüstung geraubt.

Die Höhe der Beute gab die Polizei nicht bekannt. Der Busfahrer war wie üblich gegen 22.15 Uhr in die Haltestelle auf Höhe Lumma 7 eingefahren, schilderte Rapold. Der Unbekannte betrat dort das Fahrzeug und zwang den Buslenker zur Herausgabe seiner Tasche. Nach dem Überfall floh der Mann mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse.

Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Spital eingeliefert. Die sechs Fahrgäste des Busses blieben unverletzt. Eine nach dem Überfall eingeleitete Alarmfahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei bat nun die Bevölkerung um etwaige Hinweise zum Täter. Der Mann wurde als circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Kapuze.

