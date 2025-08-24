Aktuelle Seite: Home > Chronik > Taifun bedroht Vietnam
Taifun "Kajiki" nähert sich der Küste

Taifun bedroht Vietnam

Sonntag, 24. August 2025 | 18:07 Uhr
Taifun \
APA/APA/AFP/STR
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wegen des nahenden Taifuns “Kajiki” wird in Vietnam die Evakuierung von mehr als einer halben Million Menschen vorbereitet. Betroffen seien insgesamt mehr als 150.000 Haushalte – etwa 587.000 Menschen – in vier Provinzen in der mittleren Küstenregion des Landes, berichteten vietnamesische Staatsmedien. Erwartet wurde dort schwerer Regen und Überschwemmungen. In sieben Küstenprovinzen durften Boote nicht ablegen.

“Kajiki” war nach Angaben des US-amerikanischen Joint Typhoon Warning Center mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von rund 175 Kilometern pro Stunde im Südchinesischen Meer unterwegs. Demnach ist damit zu rechnen, dass der tropische Wirbelsturm zunächst noch etwas an Kraft gewinnt und dann am Montag in Vietnam auf Land trifft.

Zunächst wird laut den Meteorologen voraussichtlich die chinesische Hainan-Insel die Auswirkungen des Taifuns zu spüren bekommen. Dort wurden laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Stadt Sanya wurden demnach vorübergehend Schulen, Büros und Geschäfte geschlossen und der öffentliche Nahverkehr eingestellt.

