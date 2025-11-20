Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tankstelle in Tirol überfallen – Mitarbeiterin gefesselt
Zwei unbekannte Täter waren auf der Flucht

Tankstelle in Tirol überfallen – Mitarbeiterin gefesselt

Donnerstag, 20. November 2025 | 16:00 Uhr
Zwei unbekannte Täter waren auf der Flucht
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) überfallen und ausgeraubt. Dabei fesselten sie eine anwesende Mitarbeiterin und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung, bestätigte die Polizei der APA. Die Mitarbeiterin wurde erst in den Morgenstunden aufgefunden. Ob die Frau bei dem Überfall verletzt wurde, war vorerst unklar.

Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, diese dauerten noch an. Die Höhe der Beute wurde wie üblich nicht bekanntgegeben.

© 2025 First Avenue GmbH
 