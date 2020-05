Tarsch: 80-Jähriger unter Traktor geraten – tot

Tarsch – An der Talstation in Tarsch hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerwiegender Arbeitsunfall ereignet.

Gegen 16.00 Uhr ist ein 80-jähriger Tarscher unter einen Traktor geraten. Er überlebte den Unfall nicht.

Im Einsatz waren der Notarzt aus Schlanders, das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr von Tarsch und der Bergrettungsdienst Latsch.

Die Carabinier haben die Unfallermittlungen durchgeführt.