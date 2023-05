Terlan: Lkw in der Früh geborgen – Lenker unter Alkoholeinfluss

Terlan – Die Freiwillige Feuerwehr von Terlan ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ausgerückt, um einen Lkw zu bergen. Der Lkw ist in der Hauptstraße seitlich in einen Graben gerutscht. Der Einsatz hat einen bitteren Beigeschmack: Wie Feuerwehrkommandant Stefan Zelger gegenüber Südtirol News bestätigt, war der Lenker stark alkoholisiert.

„Bei einem Alkoholtest stellten die Carabinieri rund 2,5 Promille im Blut fest“, erklärt Zelger.

Der Lkw war von Bozen in Richtung Meran auf der Schnellstraße MeBo unterwegs. Auf der Höhe der Q8-Tankstelle konnten Schleifspuren festgestellt werden. „Offenbar waren beim Anhänger die Reifen blockiert“, so Zelger.

Dann ist der Lkw nach Terlan gefahren und hat beim zweiten Kreisverkehr ein Straßenschild mitgenommen.

Bei der Kreuzung nach Mölten wäre es beinahe mit einem Pkw zu einem Unfall gekommen, wie der Feuerwehrkommandant betont. Schließlich landete der Pkw im Straßengraben.

Im Einsatz standen auch die Bozner Berufsfeuerwehr samt Kran und der Straßendienst.

Um 5.00 Uhr in der Früh konnten die Rettungskräfte wieder einrücken.