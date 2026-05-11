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Unfall verlief glimpflich

Terlan: Verkehrsunfall auf der MeBo

Montag, 11. Mai 2026 | 20:55 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Terlan
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Von: ka

Terlan – Am späten Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Terlan gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz auf der Schnellstraße MeBo gerufen. Die Einsatzkräfte rückten auf der Südspur in Fahrtrichtung Bozen aus, um nach einem Verkehrsunfall technische Hilfe zu leisten.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Terlan

Vor Ort stellten sie fest, dass zwei Personenkraftwagen auf regennasser Fahrbahn kollidiert waren. Die Feuerwehrleute sicherten umgehend die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher, während der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes Etschtal die Verletzten – glücklicherweise wurde niemand ernstlich verletzt – erstversorgte. Eine Person wurde ins Krankenhaus Meran eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zur Regelung des Verkehrs war zudem die Straßenpolizei vor Ort im Einsatz.

Nachdem die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn von Trümmerteilen gereinigt worden war, konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Dennoch kam es im Feierabendverkehr auf der Südspur zeitweise zu erheblichen Verzögerungen.

Bezirk: Bozen

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