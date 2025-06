Geburtstagsfeier aus dem Ruder gelaufen

Von: apa

Eine Geburtstagsfeier einer 40-Jährigen am Pfingstsonntag in Jenbach (Bezirk Schwaz) ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei erhielt mehrere Notrufe, wonach eine Massenschlägerei im Gang sei. Beim Eintreffen der Exekutive bei dem privaten Partykeller hielten sich etwa 80 in Gruppen aufgeteilte Personen auf der Straße auf. Bei aggressiver Stimmung mussten mehrere davon zurückgehalten werden. Die Polizei stiftete Ruhe, der Grund für die Auseinandersetzungen blieb unklar.

Zu dem Geburtstagsfest waren lediglich Familienangehörige und gute Bekannte der 40-Jährigen eingeladen. Die Polizei allerdings traf auf Aggression anstatt familiärer Eintracht. Mehrere aufgebrachte Personen schrien auf der Straße lautstark umher, andere versuchten zu beschwichtigen. Im Bemühen, die Streitigkeiten zu beenden, trennte die Polizei die Gruppen. Als weitere Polizeistreifen bei dem Partykeller eintrafen, verließen viele der Anwesenden den Ort des Geschehens. Laut Polizei war die Mehrheit der Partygäste stark alkoholisiert. Ob es Verletzte gab, stand vorerst nicht fest.