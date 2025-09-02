Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tobias Tasser[15] seit Sonntag vermisst
Große Suchaktion im Pustertal

Tobias Tasser[15] seit Sonntag vermisst

Dienstag, 02. September 2025 | 21:57 Uhr
541371922_1237061148453168_8896172355976666450_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol/Tobias Tasser
Von: ka

St. Lorenzen – Im Pustertal ist eine große Personensuchaktion im Gange. Seit Sonntagvormittag um 10.30 Uhr wird der 15-jährige Tobias Tasser aus St. Lorenzen vermisst.

Tasser hatte sich seit dem 25. August in der Villa Winter in Dietenheim, Waldweg 27, aufgehalten. Er wurde zuletzt sowohl in Bruneck als auch in Percha gesehen.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol/Tobias Tasser

Der in der Am Mühlbach 6A in St. Lorenzen wohnhafte Jugendliche trägt mittellange braune/blonde Haare, kurze hellblaue Hosen mit weißen Einsätzen und einen hellblauen Fischerhut.

Hinweise bitte an die Carabinieri von Bruneck unter der Telefonnummer 0474 573300.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

