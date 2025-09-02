Tobias Tasser[15] seit Sonntag vermisst

Von: ka

St. Lorenzen – Im Pustertal ist eine große Personensuchaktion im Gange. Seit Sonntagvormittag um 10.30 Uhr wird der 15-jährige Tobias Tasser aus St. Lorenzen vermisst.

Tasser hatte sich seit dem 25. August in der Villa Winter in Dietenheim, Waldweg 27, aufgehalten. Er wurde zuletzt sowohl in Bruneck als auch in Percha gesehen.

Der in der Am Mühlbach 6A in St. Lorenzen wohnhafte Jugendliche trägt mittellange braune/blonde Haare, kurze hellblaue Hosen mit weißen Einsätzen und einen hellblauen Fischerhut.

Hinweise bitte an die Carabinieri von Bruneck unter der Telefonnummer 0474 573300.