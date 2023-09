Tod im Gardasee

Brenzone – Am Sonntag konnten Rettungs- und Suchmannschaften die Leiche des seit Donnerstag am Gardasee vermissten Mannes (39) aus Bozen finden. Medienberichten zufolge ist der Mann ertrunken. Er hatte sein Auto in Brenzone geparkt, um dort ein Bad zu nehmen.

Aus dem See ist der 39-Jährige allerdings nicht mehr aufgetaucht. Seine Angehörigen hatten daraufhin Alarm geschlagen und die Suchaktion wurde aufgenommen.

Erst heute konnte der Körper des 39-Jährigen gefunden und geborgen werden. Seine Leiche wurde in einer Tiefe von fast 70 Metern entdeckt.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren von Vicenza, Venedig und Torbole sowie Tauchmannschaften der Küstenwache von San Benedetto del Tronto.