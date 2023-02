Todesfall Sigrid Gröber: Ermittlungen gegen 55-Jährigen

Meran – Gegen den 55-jährigen Hausmeister der Meraner Hotelfachschule Kaiserhof, Alexander Gruber, wurden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung aufgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, wird er von den Behörden verdächtigt, für den Tod von Sigrid Gröber (39) verantwortlich zu sein. Sie war am Sonntag um 4.00 Uhr früh nach ihrer Einlieferung ins Meraner Krankenhaus verstorben.

Der 55-Jährige alarmierte den Notruf und gab an, dass Gröber die Treppe hinuntergestürzt sei. Für die Ärzte im Meraner Spital, die um das Leben der Frau kämpften, passten die schweren inneren Verletzungen jedoch nicht mit einem Treppensturz zusammen. In der Folge wurde die Polizei informiert.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und für Dienstag eine Autopsie angesetzt. Man erhofft sich, danach offene Fragen klären zu können. Gruber soll nach der Nachricht vom Tod seiner ehemaligen Lebensgefährtin einen Zusammenbruch erlitten haben. Er wurde am Sonntag in die Psychiatrie-Abteilung des Meraner Krankenhauses überstellt, wo er unter Beobachtung steht. Vernehmungsfähig war der Mann zunächst nicht. Auch eine Festnahme erfolgte in den ersten Stunden nicht.