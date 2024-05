Tödlicher Verkehrsunfall in Brixen

Brixen – Die tragischen Lokal-Nachrichten reißen an diesem Sonntag nicht ab. Gegen 15.24 Uhr wurde in Brixen ein Notruf abgegeben, laut Bericht der herbeieilenden Einsatzkräfte prallte in der Industriezone ein Motorrad gegen ein Automobil. Während der PKW-Lenker mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 schwer verletzt ins Krankenhaus Bozen geflogen werden musste, kam für den Motorradfahrer jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz die Notfallseelsorge und die Carabinieri.