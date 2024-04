Tödlicher Bergunfall: 81-Jähriger verunglückt am Vellauer Felsenweg

Vellau – Ein 81-jähriger Urlauber aus Bayern ist am Vellauer Felsenweg in Richtung der Muthöfe fast 60 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verunglückt.

We stol.it berichtet, dürfte der Mann auf dem engen und ausgesetzten Steig gestolpert sein. Genaueres ist derzeit nicht bekannt.

Alarm wurde kurz nach 15.00 Uhr geschlagen. Der Wanderer aus Augsburg war mit seiner Frau unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam.

Passanten versuchten, dem Mann noch zu helfen und begaben sich in das unwegsame Gelände. Weil sie dabei selbst in Bergnot gerieten, kam die Meraner Bergrettung auch ihnen zur Hilfe.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 hatte die Bergretter zur Absturzstelle geflogen. Der 81-Jährige war vermutlich direkt bei dem Aufprall ums Leben gekommen.