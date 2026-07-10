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Bei Tandemflug

Tödlicher Paragleiterunfall auf der Seiser Alm

Freitag, 10. Juli 2026 | 16:54 Uhr
kerze trauer sym tot
fotolia.de/Fiedels
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Von: luk

Seiser Alm – Bei einem schweren Freizeitunfall auf der Seiser Alm ist am Freitagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Bereich Spitzbühl.

Nach Angaben der Einsatzkräfte kam es unmittelbar nach dem Start zu einem Unfall mit einem Tandem-Paragleiter. Während eine Person unverletzt blieb, erlitt die zweite Person tödliche Verletzungen.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge. Die genaue Ursache des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bezirk: Salten/Schlern

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