Profil und Mails gelöscht – Anzeige von Cathy Hummels

Von: APA/dpa

Influencerin Cathy Hummels hat Anzeige erstattet, nachdem ihr Linkedin-Profil und mehrere Mails gelöscht worden sein sollen. “Ich kann bestätigen, dass ich Strafanzeige erstattet habe”, teilte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. “Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, werde ich mich zu den Vorwürfen und den Hintergründen nicht äußern.” Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die an der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern ermittelt wegen des Anfangsverdachts auf Datenveränderung und Computersabotage gegen einen Mann, der zeitweise Zugang zu ihren Passwörtern hatte, wie der stellvertretende Leiter der Zentralstelle, Thomas Goger, erläuterte.

Der Tatverdächtige soll “im Mai 2026 unberechtigt E-Mails und das Linkedin-Profil” gelöscht haben. In der Sache fanden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Durchsuchungen statt.