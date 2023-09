Tödlicher Traktorunfall an der Grenze zu Südtirol

Brez – In Brez im Trentino an der Grenze zu Laurein am Deutschnonsberg in Südtirol hat sich ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Der Lenker eines Traktors kam dabei ums Leben.

Ersten Informationen zufolge hat sich der Traktor überschlagen. Der Lenker ist unter die Maschine geraten und hat den Unfall nicht überlebt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Carabinieri und die Feuerwehr.